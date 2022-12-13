Отдельной частью программы стало соревнование корпоративных команд.

В Приморском парке Победы прошла Гонка героев в городском формате. В забеге с препятствиями приняли участие более 1300 человек со всех регионов России. В программе были старты как профессиональных спортсменов, так и любителей. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Мы его специально сделали для городских условий, потому что для некоторых людей, так скажем, вот эта вся пыль, грязь и пугающие 10 километров могут отпугивать. Игорь Кактыш, организатор проекта "Гонка героев"

Отдельной частью программы стало соревнование корпоративных команд. На старт вышли команды петербургских застройщиков: ГК "Главстрой", ГК "КВС", АО "Метрострой Северной Столицы", ПО "Баррикада" и Группа "Эталон". Строители преодолели 25 препятствий разного уровня сложности.

Генеральным партнером Гонки героев в этом году стала Группа "Эталон". Продемонстрировать любовь к спорту и командный дух решились более 200 сотрудников "Эталона" со всех регионов РФ.

Фото и видео: портал "Строительный Петербург"