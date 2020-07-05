Шор сообщил о присоединении к его новому блоку двух политических партий

Активисты создали в стране новую политическую силу.

Молдавский оппозиционер Илан Шор в собственном Telegram-канале заявил о присоединении к его политическому блоку двух политических сил республики.Ранее активист говорил о том, что в ответ на запрет местными властями партии "Шор" создает новое политическое формирование - блок "Ш.О.Р."

Речь идет о присоединении партий "Наши" и "Альтернативная сила спасения Молдовы". Все остальные политические силы, которые не согласны с неправомерными действиями власти и готовы бороться за верховенство закона, политический плюрализм, демократию, свободу, светлое и процветающее будущее Молдовы, приглашаются к скорейшему присоединению к блоку "ШОР" Илан Шор, политик

Напомним, что Конституционный суд Молдавии 19 июня постановил признать неконституционной одну из местных оппозиционных партий "Шор". Инстанция постановила, что данная политическая партия считается распущенной. Сотрудники Минюста страны должны сформировать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра.Депутаты движения останутся в парламенте, однако они будут считаться независимыми,а также не получат возможности присоединиться к другим политическим силам.

Молдавский оппозиционер Шор назвал санкции ЕС наградой.

Фото и видео: Telegram / Илан Шор