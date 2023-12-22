Илан Шор напомнил о необходимости проведения честных выборов.

У молдавской оппозиции есть стопроцентные шансы одержать победу на местных президентских выборах. Однако это произойдет только в том случае, если мероприятие будет честным. Соответствующее заявление в интервью журналистам "РИА Новостей" сделал республиканский политик Илан Шор. Дополнительно иностранец ответил на вопрос СМИ о том, планирует ли он участвовать в выборах, запланированных на 2024 год. Политик заметил, что не собирается этого делать из-за возрастных ограничений. Речь идет о том, что Шору все еще нет 40 лет.

Если выборы будут честные, то у оппозиции шанс стопроцентный. Но обязательно в следующих выборах буду. Илан Шор, оппозиционер

Напомним, что глава Молдавии Майя Санду 24 декабря заявила общественности о том, что она намерена баллотироваться на второй президентский срок. Дополнительно политик выступила с инициативой к республиканскому парламенту организовать референдум в целях того, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум запланирован на один день с выборами президента, которые состоятся 20 октября.

Шор сообщил о присоединении к его новому блоку двух политических партий.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости