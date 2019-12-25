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Шольц заявил о желании продолжить переговоры с Путиным
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Шольц заявил о желании продолжить переговоры с Путиным

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В Германии объяснили, зачем Берлину оставлять контакты с Москвой.

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил о желании продолжить переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Соответствующей информацией европейский чиновник поделился в рамках своего выступления перед жителями города Эссен. Трансляция мероприятия велась на официальном сайте местного издания WELT. Глава правительства ФРГ уточнил, что остается в тесном контакте с коллегой из Москвы и не планирует прекращать это взаимодействие с руководством РФ.

Я встречался с российским президентом в Москве за длинным столом. Я много раз общался с ним по телефону. И я скажу четко, что продолжу это делать.

Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Ранее глава немецкого кабинета министров уже говорил о важности диалога с президентом России. Олаф Шольц считает, что прямое общение между сторонами важно, особенно этот вопрос актуален в кризисное время. Чиновник рассчитывает донести до Кремля позицию коллективного Запада. При этом в Берлине не видят возможности для нормализации отношений с Россией в обозримом будущем.

Канцлер ФРГ Шольц отверг возможность прекращения импорта российского газа в Германию.

Фото и видео: WELT

Теги: владимир путин, германия, олаф шольц, переговоры
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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