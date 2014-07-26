Канцлер ФРГ Шольц отверг возможность прекращения импорта российского газа в Германию

В Германии рассказали о стремлении стать энергетически независимыми от РФ.

Канцлер Германии Олаф Шольц отверг возможность прекращения импорта российского газа в ФРГ. Об этом чиновник заявил жителям местного города Эссен. Чиновник заметил, что сейчас в страну поступают лишь небольшие объемы энергетических ресурсов Москвы. Глава местного правительства объяснил публике, что по его личному убеждению, не стоит "усложнять себе жизнь".

Можно сказать, что мы преодолеем эту ситуацию. Но это будет сложнее сделать, если мы откажемся от того, что хоть и в небольших количествах, но поступает из РФ. Мы не должны излишне усложнять себе жизнь. Олаф Шольц, канцлер Германии

Немецкий канцлер рассказал об уверенности в возможностях Германии пережить энергетический кризис, так как в Берлине своевременно начали заниматься вопросом заполнения своих газовых хранилищ, а также запуском угольных электростанций, созданием терминалов с СПГ (сжиженным природным газом). Шольц призвал коллег из правительства расширять инфраструктуру для импорта газа. Это нужно для того, чтобы навсегда стать независимыми в вопросе энергетики.

Шольц: Германия гораздо лучше подготовлена к зиме, чем еще год назад.

Фото и видео: WELT