Немецкий канцлер назвал фактор, в котором состоит сила Евросоюза.

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил о стремлении ЕС к согласию по новым санкциям против России. Соответствующее заявление глава правительства сделал, выступая перед местными журналистами в Брюсселе на первом дне саммита лидеров Евросоюза. По мнению специалиста, сейчас важны сплоченные действия, которые будут учитывать различные ситуации в странах содружества. По мнению чиновника, договоренность между сторонами будет достигнута рано или поздно.

Я вижу, что есть переговоры, которые ведутся с волей к достижению согласия. Никто не может заранее сказать, будет ли это именно так. Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Немецкий канцлер призвал своих коллег "учитывать особенную ситуацию" с зависимостью от российских энергетических ресурсов в странах европейского региона. Она напомнил, что этот фактор принимался во внимание в прошлом, поэтому будет учитываться и в будущем. По словам Олафа Шольца, сила ЕС состоит в том, что страны решали имеющиеся проблемы совместно.

Шольц: в Германии скоро будет самая большая армия в Европе в рамках НАТО.

Фото и видео: European Commission

