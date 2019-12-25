Шольц: в Германии скоро будет самая большая армия в Европе в рамках НАТО

По словам канцлера, такой шаг укрепит безопасность Германии и ее союзников.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в стране скоро будет самая большая армия в Европе в рамках НАТО. Об этом он сообщил в интервью Neue Berliner Redaktionsgesellschaft.

По словам Шольца, такой шаг укрепит безопасность Германии и ее союзников. Он также ответил на критику в адрес немецкого правительства, связанную с отсутствием военной поддержки Украины. Канцлер отметил, что Киев уже получил оружие от немецкой стороны, а в будущем власти будут поставлять больше вооружений.

Ранее мы сообщали, что Шольц приветствовал согласование спецфонда для укрепления ВС ФРГ.

Фото: aa.com.tr