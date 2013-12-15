Шольц заявил о необходимости новой конференции по Украине с участием РФ

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил местным депутатам в Бундестаге о том, что необходимо проведение еще одной конференции по мирному урегулированию регионального конфликта на Украине, в которой должна принять участие Москва. С таким утверждением иностранный чиновник выступил в ходе дебатов, проведенным по бюджетным вопросам в Берлине. Глава правительства ФРГ заметил, что сейчас для мира наступает момент, когда важно изучить имеющиеся возможности по поводу завершения кризиса.
Именно с этой задачей нам предстоит сейчас справиться, чтобы выяснить, что происходит. И это правильно, когда президент Украины говорит, и я повторю это еще раз, что нам нужна еще одна мирная конференция и Россия должна быть за столом переговоров.
Олаф Шольц, канцлер ФРГ
Шольц сделал неожиданное заявление о войне НАТО с Россией.
Фото и видео: YouTube / Deutscher Bundestag
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все