Шольц заявил о необходимости новой конференции по Украине с участием РФ

В Германии провели бюджетные слушания.

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил местным депутатам в Бундестаге о том, что необходимо проведение еще одной конференции по мирному урегулированию регионального конфликта на Украине, в которой должна принять участие Москва. С таким утверждением иностранный чиновник выступил в ходе дебатов, проведенным по бюджетным вопросам в Берлине. Глава правительства ФРГ заметил, что сейчас для мира наступает момент, когда важно изучить имеющиеся возможности по поводу завершения кризиса.

Именно с этой задачей нам предстоит сейчас справиться, чтобы выяснить, что происходит. И это правильно, когда президент Украины говорит, и я повторю это еще раз, что нам нужна еще одна мирная конференция и Россия должна быть за столом переговоров. Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Шольц сделал неожиданное заявление о войне НАТО с Россией.

Фото и видео: YouTube / Deutscher Bundestag