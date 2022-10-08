Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил о недопустимости применения в мире ядерного оружия. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе выступления перед журналистами. Пресс-конференция была проведена по завершению саммита Европейского политического общества в Праге.
Думаю, что нужно быть абсолютно ясными в нашем ответе - никому не следует применять атомное оружие.
Олаф Шольц, канцлер Германии
Ранее американский президент Джо Байден заявил, что мир впервые со времен Карибского кризиса и холодной войны сталкивается с прямой угрозой применения атомного оружия при том условии, что ситуация продолжит развиваться так, как она показывает себя в текущий момент.
ФРГ хочет обсудить с Норвегией и США снижение цен на поставки газа в Европу.
Фото и видео: YouTube / phoenix
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