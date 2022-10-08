Канцлер Германии отреагировал на заявление Байдена об "армагеддоне".

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил о недопустимости применения в мире ядерного оружия. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе выступления перед журналистами. Пресс-конференция была проведена по завершению саммита Европейского политического общества в Праге.

Думаю, что нужно быть абсолютно ясными в нашем ответе - никому не следует применять атомное оружие. Олаф Шольц, канцлер Германии

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что мир впервые со времен Карибского кризиса и холодной войны сталкивается с прямой угрозой применения атомного оружия при том условии, что ситуация продолжит развиваться так, как она показывает себя в текущий момент.

ФРГ хочет обсудить с Норвегией и США снижение цен на поставки газа в Европу.

Фото и видео: YouTube / phoenix