В Германии указал на гарантии безопасности для Киева.

Глава немецкого правительства Олаф Шольц заявил о том, что в настоящее время нет необходимости принимать решение о приеме Украины в состав Североатлантического военного альянса. Соответствующее заявление канцлер Германии сделал в эфире местного телеканала ZDF. Иностранный политик добавил, что обычно за приглашением стран-членов в НАТО обычно очень быстро следует членство в блоке. Однако сейчас такого процесса нет, а речь ведется об обсуждении вопроса предоставления киевскому режиму гарантий по безопасности. Они должны будут действовать по завершении регионального конфликта.

Мы приняли решение в Вашингтоне и Вильнюсе и описали перспективу. Но я считаю, что сейчас нет необходимости в новом решении, кроме этого решения. Я считаю, очень важно дать понять, что страна, находящаяся в состоянии войны, не может стать членом НАТО. Все это знают, по этому поводу нет разногласий. Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Олаф Шольц подчеркнул, что Берлин требует от партнеров разумных действий, которые, с одной стороны, гарантируют поддержку украинским властям но, с другой стороны, гарантируют также, что противостояние не перерастет в войну между Россией и НАТО.

Шольц заявил о стремлении победить на следующих выборах в ФРГ.

Фото и видео: YouTube / ZDFheute Nachrichten