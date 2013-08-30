В Германии указали на ожидания от выборов следующего года.

Глава немецкого правительства Олаф Шольц заявил, что намерен вновь победить на федеральных выборах, которые состоятся в сентябре 2025 года. Соответствующее заявление канцлер Германии сделал в эфире местного телеканала ZDF. Иностранный политик объяснил зрителям шоу, что верит в то, что он сам и его партия смогут получить мандат.

Я хочу победить на следующих выборах так же, как я выиграл прошлые. На тот момент, перед последними выборами, прогнозировалось, что многие люди больше не захотят пригласить меня на дуэль канцлеров, и теперь я сижу здесь с вами в качестве канцлера. Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Напомним, что следующие выборы в Бундестаг (местный парламент) пройдут 28 сентября 2025 года. По результатам мероприятия Берлин сформирует новое правительство. А кабинет министров выберет своего канцлера. Кандидатом от оппозиционного консервативного блока ХДС/ХСС является Фридрих Мерц.

Шольц назвал неверным шагом возможную поставку Украине ракет Taurus.

Фото и видео: YouTube / ZDFheute Nachrichten