Шольц назвал неверным шагом возможную поставку Украине ракет Taurus

Канцлер ФРГ раскритиковал идею передачи ВСУ дальнобойных ракет немецкого производства.

Глава немецкого правительства Олаф Шольц назвал неверным подходом возможную поставку армии киевского режима дальнобойных крылатых ракет Taurus производства ФРГ и заявил о том, что не станет передавать "определенное оружие", способствующее эскалации регионального конфликта с Москвой. Соответствующее заявление канцлер Германии сделал в эфире местного телеканала ZDF. Эксперт призвал колллег не действовать в вопросе оказания военной помощи ВСУ опрометчиво.

Моя позиция по поставкам Taurus ясна. Я думаю, что это неправильно. Все надо взвесить. И это то, на что может положиться каждый в Германии. Именно поэтому я не стану поставлять определенное оружие, которое, по моему мнению, будет способствовать эскалации. Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Шольц заявил о необходимости новой конференции по Украине с участием РФ.

Фото и видео: YouTube / ZDFheute Nachrichten