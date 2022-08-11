Шольц заявил, что "с трудом" представляет себе запрет выдачи россиянам виз

В Германии негативно относятся к инициативе ряда стран ограничить поездки россиян в Европу.

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что "с трудом" представляет себе запрет выдачи россиянам туристических шенгенских виз. Соответствующее заявление европейский чиновник сделал в рамках собственной пресс-конференции в Берлине. Таким образом спикер ответил на вопрос СМИ о возможном запрете на въезд в регион гражданам РФ.

Я с трудом представляю себе это. Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Напомним, что в Москве считают проявлением шовинизма предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России. Ранее об этом журналистам объявил представитель дипломатического ведомства Иван Нечаев во время регулярного брифинга в Москве.

Шольц оказался замешан в деле о налоговом мошенничестве на 47 млрд евро.

Фото и видео: YouTube / WELT