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Шольц заявил, что никто не знает, сколько будет длиться спецоперация на Украине

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Он напомнил, что Путин является лидером страны, где есть большие ресурсы.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что никто не знает, сколько будет длиться спецоперация на Украине. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CBS.

По словам Шольца, президент России Владимир Путин является лидером страны, где есть большие ресурсы. Канцлер считает, что это позволит ему продолжать спецоперацию в течение долгого времени.

Конфликт закончится тогда, когда Путин поймет, что ему не удастся осуществить идею завоевания части территории соседней страны.

Олаф Шольц, канцлер Германии

Ранее Шольц назвал "социальной взрывчаткой" повышение цен на отопление в Германии.

Видео: YouTube / Face the Nation

 

Теги: канцлер германии, олаф шольц, россия, спецоперация, украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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