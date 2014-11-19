Шольц назвал "социальной взрывчаткой" повышение цен на отопление в Германии

Он пообещал государственную поддержку поставщикам и потребителям газа.

Канцлер Германии Олаф Шольц высказался о ситуации с повышением цен на отопление в стране. Об этом он заявил в интервью телеканалу ARD.

По словам Шольца, если вдруг счет за отопление поднимется на пару сотен евро, то с ним многие не смогут справиться. Он пообещал государственную поддержку поставщикам и потребителям газа.

Это социальная взрывчатка. Олаф Шольц, канцлер Германии

Ранее Макрон призвал ускорить экологический переход на фоне роста цен на энергоносители.

Видео: YouTube / tagesschau