Шольц назвал "социальной взрывчаткой" повышение цен на отопление в Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц высказался о ситуации с повышением цен на отопление в стране. Об этом он заявил в интервью телеканалу ARD.
По словам Шольца, если вдруг счет за отопление поднимется на пару сотен евро, то с ним многие не смогут справиться. Он пообещал государственную поддержку поставщикам и потребителям газа.
Это социальная взрывчатка.
Олаф Шольц, канцлер Германии
Ранее Макрон призвал ускорить экологический переход на фоне роста цен на энергоносители.
Видео: YouTube / tagesschau
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