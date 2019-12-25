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Макрон призвал ускорить экологический переход на фоне роста цен на энергоносители
Сегодня, 14:29
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Макрон призвал ускорить экологический переход на фоне роста цен на энергоносители

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Президент Франции призвал установить лимит на стоимость российского газа.

Французский президент Эмманюэль Макрон призвал ускорить экологический переход на фоне роста цен на энергетические носители. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках своего выступления на пресс-конференции в Елисейском дворце, созванной по завершению саммита G7 (Большой семерки). В Париже выступают за введение "лимита цен" на российский газ. Политик отметил, что данная тема будет обсуждаться и дальше.

…Это проще, потому что он идет по трубопроводам... Я очень поддерживаю это. Нужно взаимодействовать и по этому вопросу. Премьер-министр Италии Марио Драги также поддерживает.

Эмманюэль Макрон, президент Франции

Макрон: страны Запада будут поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо.

Фото и видео: YouTube / Élysée

Теги: газ, зеленая энергетика, франция, экология, эмманюэль макрон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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