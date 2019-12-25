Макрон призвал ускорить экологический переход на фоне роста цен на энергоносители

Французский президент Эмманюэль Макрон призвал ускорить экологический переход на фоне роста цен на энергетические носители. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках своего выступления на пресс-конференции в Елисейском дворце, созванной по завершению саммита G7 (Большой семерки). В Париже выступают за введение "лимита цен" на российский газ. Политик отметил, что данная тема будет обсуждаться и дальше.
…Это проще, потому что он идет по трубопроводам... Я очень поддерживаю это. Нужно взаимодействовать и по этому вопросу. Премьер-министр Италии Марио Драги также поддерживает.
Эмманюэль Макрон, президент Франции
Макрон: страны Запада будут поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо.
Фото и видео: YouTube / Élysée
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