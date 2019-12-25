Макрон: страны Запада будут поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо

Президент Франции рассказал, как долго продлится западное давление на РФ.

Французский президент Эмманюэль Макрон рассказал о том, что страны коллективного Запада будут поддерживать Украину и действовать против российской стороны столько времени, сколько это будет необходимо для урегулирования регионального конфликта. Соответствующее заявление в рамках пресс-конференции по итогам саммита G7 (Большой семерки) сделал политик. Его брифинг транслируется в социальных сетях Елисейского дворца.

Санкции против России будут сохраняться столько, сколько будет необходимо - в ближайшие недели и месяцы. Наша поддержка Украины будет продолжаться, сколько потребуется. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Мадуро пригласил французские компании вести добычу нефти и газа в Венесуэле.

Фото и видео: YouTube / Élysée