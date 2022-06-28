Мадуро пригласил французские компании вести добычу нефти и газа в Венесуэле

Президент республики призвал Макрона к сотрудничеству в сфере энергетики.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро пригласил французские нефтегазовые компании вести добычу нефти и газа в латиноамериканской республике. Соответствующее заявление сделал глава страны в рамках своего выступления в Каракасе, которое транслировалось местным телеканалом Venezolana de Televisión. Политик отметил, что иностранные фирмы хотят работать в Венесуэле ради добычи и экспорта сырья в европейский регион.

Президент Макрон, Венесуэла готова принять любые французские компании, которые хотят добывать нефть и газ для европейского и мирового рынка. Николас Мадуро, президент Венесуэлы

Напомним, что 27 июня в информационном агентстве Agence France-Presse уведомили читателей о том, что на саммите Группы семи (G7) в Германии французский лидер призвал коллег к расширению источников снабжения сырьем. Эмманюэль Макрон имел в виду возвращение на энергетический рынок Ирана и Венесуэлы.

Мадуро заявил, что из-за санкций против России страдают развивающиеся страны.

Фото и видео: YouTube / Nicolas Maduro