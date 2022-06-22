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Мадуро заявил, что из-за санкций против России страдают развивающиеся страны

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Лидер Венесуэлы рассказал о гордыни и чувстве месте Европы и Вашингтона.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал Запад снять санкции с России, так как их негативные последствия негативно отражаются на развивающихся странах, а конкретно - государства глобального Юга. Соответствующее заявление глава латиноамериканской страны сделал в рамках выступления на пресс-конференции перед местными журналистами.

Здесь, в Каракасе, я заявляю о том, что антироссийские санкции должны быть отменены. Необходимо нормализовать экономическую ситуацию в мире, от которой страдают.

Николас Мадуро, президент Венесуэлы

Николас Мадуро сравнил антироссийские ограничительные меры с бумерангом, который также ударил по государствам, которые ввели это санкционное давление. По словам политика, некоторые эксперты называют поведение США и Европы самоубийственным или даже "экономическим суицидом". В Венесуэле полагают, что американские и европейские элиты остаются слепыми и глухими, а также отказываются верить в настоящее положение дел из-за собственной гордыни и чувства превосходства, стремления к мести Москве.

Мадуро заявил о планах Венесуэлы возобновить отношения с Колумбией.

Фото и видео: YouTube / Nicolas Maduro

Теги: венесуэла, латинская америка, николас мадуро, санкции
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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