Лидер Венесуэлы рассказал о гордыни и чувстве месте Европы и Вашингтона.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал Запад снять санкции с России, так как их негативные последствия негативно отражаются на развивающихся странах, а конкретно - государства глобального Юга. Соответствующее заявление глава латиноамериканской страны сделал в рамках выступления на пресс-конференции перед местными журналистами.

Здесь, в Каракасе, я заявляю о том, что антироссийские санкции должны быть отменены. Необходимо нормализовать экономическую ситуацию в мире, от которой страдают. Николас Мадуро, президент Венесуэлы

Николас Мадуро сравнил антироссийские ограничительные меры с бумерангом, который также ударил по государствам, которые ввели это санкционное давление. По словам политика, некоторые эксперты называют поведение США и Европы самоубийственным или даже "экономическим суицидом". В Венесуэле полагают, что американские и европейские элиты остаются слепыми и глухими, а также отказываются верить в настоящее положение дел из-за собственной гордыни и чувства превосходства, стремления к мести Москве.

Мадуро заявил о планах Венесуэлы возобновить отношения с Колумбией.

Фото и видео: YouTube / Nicolas Maduro