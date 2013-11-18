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Мадуро заявил о планах Венесуэлы возобновить отношения с Колумбией
Сегодня, 9:04
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Мадуро заявил о планах Венесуэлы возобновить отношения с Колумбией

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Дипломатические отношения между странами были прерваны в 2019 году.

Венесуэла намерена возобновить отношения с Колумбией. Об этом заявил президент республики Николас Мадуро в эфире телеканала Venezolana de Televisiоn.

Сейчас в Колумбии проходят выборы президента. 19 июня будет назван новый глава государства. Мадуро рассчитывает на то, что после выборов Каракас сможет наладить отношения с Боготой.

Мир и братство - вот чего мы хотим в отношениях с Колумбией.

Николас Мадуро, президент Венесуэлы

Отметим, что дипломатические отношения между странами были прерваны в 2019 году. Причиной стало признание Колумбией лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом

Ранее мы сообщали, что Мадуро намерен ревакцинироваться "Спутником Лайт".

Фото: YouTube / Nicolas Maduro

Теги: колумбия, николас мадуро, отношения, президент венесуэлы
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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