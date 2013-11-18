Мадуро заявил о планах Венесуэлы возобновить отношения с Колумбией

Дипломатические отношения между странами были прерваны в 2019 году.

Венесуэла намерена возобновить отношения с Колумбией. Об этом заявил президент республики Николас Мадуро в эфире телеканала Venezolana de Televisiоn.

Сейчас в Колумбии проходят выборы президента. 19 июня будет назван новый глава государства. Мадуро рассчитывает на то, что после выборов Каракас сможет наладить отношения с Боготой.

Мир и братство - вот чего мы хотим в отношениях с Колумбией. Николас Мадуро, президент Венесуэлы

Отметим, что дипломатические отношения между странами были прерваны в 2019 году. Причиной стало признание Колумбией лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом

Ранее мы сообщали, что Мадуро намерен ревакцинироваться "Спутником Лайт".

Фото: YouTube / Nicolas Maduro