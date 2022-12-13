Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что нельзя допустить конфликт России и НАТО. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Tagesspiegel.
По его словам, канцлер, который серьезно относится к своей присяге, должен сделать все, чтобы нынешний конфликт на Украине "не перерос в войну между Россией и НАТО". Он подчеркнул, что Германия не следует за теми, что легкомысленно рекомендует стране идти вперед.
Мы всегда действуем в тесной международной координации. Любое другое решение увеличило бы риск эскалации и было бы безответственным.
Олаф Шольц, канцлер Германии
Ранее Шольц заявил о намерении продолжать созваниваться с Путиным.
Фото: YouTube / Bloomberg Markets and Finance
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все