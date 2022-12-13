Он подчеркнул, что Германия не следует за теми, что легкомысленно рекомендует стране идти вперед.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что нельзя допустить конфликт России и НАТО. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Tagesspiegel.

По его словам, канцлер, который серьезно относится к своей присяге, должен сделать все, чтобы нынешний конфликт на Украине "не перерос в войну между Россией и НАТО". Он подчеркнул, что Германия не следует за теми, что легкомысленно рекомендует стране идти вперед.

Мы всегда действуем в тесной международной координации. Любое другое решение увеличило бы риск эскалации и было бы безответственным. Олаф Шольц, канцлер Германии

Ранее Шольц заявил о намерении продолжать созваниваться с Путиным.

Фото: YouTube / Bloomberg Markets and Finance