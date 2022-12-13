Шольц заявил о намерении продолжать созваниваться с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о намерении продолжать созваниваться с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Tagesspiegel.
По словам Шольца, он много раз общался с российским лидером за последние 11 месяцев. Канцлер напомнил, что последний звонок состоялся в начале декабря 2022 года.
И я снова буду говорить с Путиным по телефону – потому что необходимо разговаривать друг с другом.
Олаф Шольц, канцлер Германии
Ранее Шольц назвал главную геополитическую цель Германии в отношении России.
Фото: YouTube / Bloomberg Markets and Finance
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