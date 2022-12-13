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Шольц заявил о намерении продолжать созваниваться с Путиным
Сегодня, 11:56
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Шольц заявил о намерении продолжать созваниваться с Путиным

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Он напомнил, что последний звонок состоялся в начале декабря 2022 года.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о намерении продолжать созваниваться с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Tagesspiegel.

По словам Шольца, он много раз общался с российским лидером за последние 11 месяцев. Канцлер напомнил, что последний звонок состоялся в начале декабря 2022 года.

И я снова буду говорить с Путиным по телефону – потому что необходимо разговаривать друг с другом.

Олаф Шольц, канцлер Германии

Ранее Шольц назвал главную геополитическую цель Германии в отношении России.

Фото: YouTube / Bloomberg Markets and Finance 

Теги: владимир путин, канцлер германии, олаф, президент, телефонные переговоры, шольц
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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