Шольц заявил о намерении продолжать созваниваться с Путиным

Он напомнил, что последний звонок состоялся в начале декабря 2022 года.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о намерении продолжать созваниваться с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Tagesspiegel.

По словам Шольца, он много раз общался с российским лидером за последние 11 месяцев. Канцлер напомнил, что последний звонок состоялся в начале декабря 2022 года.

И я снова буду говорить с Путиным по телефону – потому что необходимо разговаривать друг с другом. Олаф Шольц, канцлер Германии

Ранее Шольц назвал главную геополитическую цель Германии в отношении России.

Фото: YouTube / Bloomberg Markets and Finance