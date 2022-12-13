Шольц назвал главную геополитическую цель Германии в отношении России

В Германии назвали три принципа, которыми руководствуется правительство в отношении регионального кризиса.

Немецкий канцлер Олаф Шольц назвал новую главную геополитическую цель Германии в отношении России. В ходе еженедельного видеообращения к народу глава местного правительства подчеркнул, что Берлин стремится не допустить того, чтобы Москве удалось изменить и расширить государственные границы в регионе за счет использования собственной силы. Эксперт назвал три принципа, которых ФРг будет придерживаться в украинском кризисе. В первом случае реь идет о том, что бундестагу следует и дальше предоставлять гуманитарную, финансовую и военную помощь киевскому режиму. Второй задачей кабмина является недопущение эскалации и втягивании в вооруженные действия союзников по НАТО, перерастания боевых действий в мировую войну. Далее Шольц дал обещание согражданам обеспечивать их безопасность.

Наша цель ясна — у России не должно получиться сдвинуть границы с применением силы. Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Шольц пообещал взвешивать все решения по Украине, чтобы обезопасить сограждан.

Фото и видео: www.bundeskanzler.de