Шольц пообещал взвешивать все решения по Украине, чтобы обезопасить сограждан

Канцлер ФРГ рассказал о том, что не позволит России "сдвинуть границы" силой.

Немецкий канцлер Олаф Шольц пообещал согражданам взвешивать на уровне правительства все решения по Украине, чтобы обезопасить население страны от любых угроз. Соответствующее заявление глава местного кабинета министров сделал в ходе еженедельного видеообращения, опубликованного на сайте администрации ФРГ. Он добавил, что Берлин осуществляет любую помощь киевскому режиму исключительно совместно с международными союзниками.

Многие граждане сильно обеспокоены. Конечно, вы хотите мира в Европе, чтобы война не становилась ближе, чтобы правительство и канцлер сохраняли нервы. Именно это я вам обещаю, доверьтесь правительству и мне. Олаф Шольц, канцлер Германии

Чиновниу утверждает, что Берлин занимается предотвращением эскалации в регионе, поэтому войны между Россией и НАТО быть не должно . Он назвал "ясную цель" для Германии, которая заключается в том, чтобы Россия не могла сдвинуть государственные границы, используя силовые методы.

Захарова: Шольц отказался от суверенитета Германии поставками танков Leopard на Украину.

Фото и видео: www.bundeskanzler.de