Немецкий канцлер Олаф Шольц пообещал согражданам взвешивать на уровне правительства все решения по Украине, чтобы обезопасить население страны от любых угроз. Соответствующее заявление глава местного кабинета министров сделал в ходе еженедельного видеообращения, опубликованного на сайте администрации ФРГ. Он добавил, что Берлин осуществляет любую помощь киевскому режиму исключительно совместно с международными союзниками.
Многие граждане сильно обеспокоены. Конечно, вы хотите мира в Европе, чтобы война не становилась ближе, чтобы правительство и канцлер сохраняли нервы. Именно это я вам обещаю, доверьтесь правительству и мне.
Олаф Шольц, канцлер Германии
Чиновниу утверждает, что Берлин занимается предотвращением эскалации в регионе, поэтому войны между Россией и НАТО быть не должно . Он назвал "ясную цель" для Германии, которая заключается в том, чтобы Россия не могла сдвинуть государственные границы, используя силовые методы.
Захарова: Шольц отказался от суверенитета Германии поставками танков Leopard на Украину.
Фото и видео: www.bundeskanzler.de
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