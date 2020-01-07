Шольц заявил, что ФРГ в 2024 году потратит 2% ВВП на оборону

Берлин считает, что НАТО следует больше тратить на военные нужды.

Германия в текущем году потратит два процента от национального ВВП на оборону и продолжит идти по этому пути в ближайшие годы. Соответствующей информацией руководитель кабинета министров ФРГ сделал в ходе совместной пресс-конференции, проводимой с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Берлине.Иностранный политик подчеркнул, что местными властями ведется модернизация Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ). задача выполняется за счет сформированного специального фонда в размере 100 миллиардов евро.

Правительство ФРГ решительно отреагировало на изменение ситуации в области политики безопасности. За последние семь лет мы удвоили наши расходы на оборону. Впервые в этом году мы тратим 2% нашего ВВП на оборону. И мы решительно продолжим идти по этому пути в ближайшие годы. Мы последовательно укрепляем наши вооруженные силы во всех областях. Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Олаф Шольц добавил, что Севеороатлантический альянс является и останется основой для общей региональной безопасности по обе стороны Атлантического океана. Он призвал Европу сделать значительные инвестиции в ближайшие годы, направленные на то, чтобы увеличить военные расходы. Такое решение позволит коллективному Западу увеличить боеспособность противостоять любой угрозе безопасности.

Шольц призвал НАТО предоставить Киеву обещанное оружие.

Фото и видео: YouTube / NATO News