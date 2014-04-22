Шольц призвал НАТО предоставить Киеву обещанное оружие

Немецкий канцлер Олаф Шольц призвал международныхпартнёров по НАТО предоставить армии киевского режима обещанное ранее оружие. По словам иностранного политика, такие решения могли бы изменить "сценарий" в пользу Украины, который сейчас фиксируется в точках боевых столкновений. Соответствующей информацией руководитель кабинета министров ФРГ сделал в ходе совместной пресс-конференции, проводимой с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Берлине.
Германия зарекомендовала себя как партнер, который поставляет, а не просто анонсирует. И я думаю, что было бы неплохо, если бы в данной особой ситуации некоторые из уже сделанных анонсов были реализованы. Это значительно улучшило бы сценарий на Украине в пользу Украины.
Олаф Шольц, канцлер ФРГ
В очередной раз спикер заметил, что возможное присоединение Украины к НАТО сейчас не является предметом разговоров стран-членов блока, так как обстановка в стране осталась "неизменной" с момента начала обсуждения темы. По словам немецкого канцлера, сейчас важно, чтобы на Украине не закончилось вооружение.
Шольц призвал партнеров по коалиции продолжать работу, несмотря на трудности.
Фото и видео: YouTube / NATO News
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