Шольц призвал партнеров по коалиции продолжать работу, несмотря на трудности

Глава немецкого правительства Олаф Шольц признал наличие трудностей, существующих в европейской стране внутри правящей коалиции "Светофор" (Социал-демократическая партия Германии - СДПГ, "зеленые", Свободная демократическая партия - СвДП). Однако иностранный политик призвал коллег по коалиции продолжать работу до конца избирательного периода. Соответствующее заявление канцлер ФРГ сделал в эфире местного телеканала ZDF. Гость программы пояснил, что парламентариям не следует "прятаться в кусты".
С моей точки зрения, иногда очень сложно преодолеть все многочисленные споры и сделать все, чтобы из них вышли хорошие результаты... Нам удалось сформировать правительство, но это, соответственно, и сложно. Я не хочу делать из этого никакого секрета.
Олаф Шольц, канцлер ФРГ
Олаф Шольц добавил, что любое должностное лицо, которому граждане предоставили мандат на управление, должен выполнять свои обязанности и рабочие задачи. Напомним, что по результатам федеральных выборов 2017 года консервативный блок ХДС/ХСС, СвДП и "зеленые" не смогли сформировать правящую коалицию. Четыре года спустя партнерам удалось сформировать правительство в Германии.
Шольц заявил, что сейчас нет необходимости принимать решение о членстве Украины в НАТО.
Фото и видео: YouTube / ZDFheute Nachrichten
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