Шольц призвал партнеров по коалиции продолжать работу, несмотря на трудности

В Германии прокомментировали высказывания граждан, недовольных политикой действующих властей.

Глава немецкого правительства Олаф Шольц признал наличие трудностей, существующих в европейской стране внутри правящей коалиции "Светофор" (Социал-демократическая партия Германии - СДПГ, "зеленые", Свободная демократическая партия - СвДП). Однако иностранный политик призвал коллег по коалиции продолжать работу до конца избирательного периода. Соответствующее заявление канцлер ФРГ сделал в эфире местного телеканала ZDF. Гость программы пояснил, что парламентариям не следует "прятаться в кусты".

С моей точки зрения, иногда очень сложно преодолеть все многочисленные споры и сделать все, чтобы из них вышли хорошие результаты... Нам удалось сформировать правительство, но это, соответственно, и сложно. Я не хочу делать из этого никакого секрета. Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Олаф Шольц добавил, что любое должностное лицо, которому граждане предоставили мандат на управление, должен выполнять свои обязанности и рабочие задачи. Напомним, что по результатам федеральных выборов 2017 года консервативный блок ХДС/ХСС, СвДП и "зеленые" не смогли сформировать правящую коалицию. Четыре года спустя партнерам удалось сформировать правительство в Германии.

Шольц заявил, что сейчас нет необходимости принимать решение о членстве Украины в НАТО.

Фото и видео: YouTube / ZDFheute Nachrichten