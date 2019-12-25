Шольц залез на ЗСУ Gepard во время встречи с украинскими военными

Канцлер Германии Олаф Шольц залез на зенитную ракетную установку (ЗСУ) Gepard во время встречи с украинскими военными. Об этом сообщает "РИА Новости".
Шольц посетил военный полигон в Шлезвиг-Гольштейн, где проходят обучение украинские войска. Канцлер осмотрел ЗСУ Gepard снаружи и внутри. Он также самостоятельно спустился на землю.
По словам Шольца, Берлин продолжит поддерживать украинские войска и предоставит Киеву новое вооружение.
Ранее Шольц заявил, что Запад будет придерживаться жестких санкций против России.
Фото: dpa.com
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