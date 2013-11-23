Шольц заявил, что Запад будет придерживаться жестких санкций против России

В Германии рассказали о том, что не признают никаких референдумов о присоединении к РФ.

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что коллективный Запад будет придерживаться жестких антироссийских санкций. Соответствующее заявление европейский чиновник сделал во время совместного онлайн-выступления с канадским премьер-министром Джастином Трюдо в рамках мероприятия "Крымская платформа". Он добавил, что также продолжится оказание военной помощи Украине. При этом он подчеркнул, что Германия никогда не признает присоединения к российской стороне украинских территорий.

Мы будем придерживаться доселе невиданных по масштабам санкций против России… "Наш посыл: любой референдум или другие попытки отделить части Украины никогда не будут признаны. Все такие меры также не будут допускать переговорного решения. Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Олаф Шольц напомнил, что Западом запущен новый пакет финансирования, который включает в себя новые поставки систем противовоздушной обороны, РПГ, средств борьбы с БПЛА.

Зеленский заявил, что формат участия Украины в саммите G20 на Бали пока не определен.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України