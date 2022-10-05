Шольц: власти ФРГ смогут обеспечить энергоснабжение страны

В Германии уточнили, что рано начали подготавливаться к диверсификации поставок.

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что власти ФРГ смогут обеспечить энергетическое снабжение страны. Об этом чиновник сообщил местным журналистам в ходе пресс-конференции в Берлине, проведенном по завершению консультаций с главами правительств 16 федеральных земель. Спикер напомнил о том, что власти заранее готовились к текущим последствиям кризиса на Украине, поэтому успели принять необходимые меры в сфере энергетики. Олаы Шольц добавил, что украинский конфликт имеет негативное воздействие не только для Киева, но также и для Германии и всего европейского региона. Он уверен в том, что Берлину удалось гарантировать энергетическую безопасность страны.

И мы сделали это с далеко идущими решениями с начала этого года, которые способствовали тому, что сегодня мы можем сказать, что мы, вероятно, сможем гарантировать безопасность энергоснабжения Германии. Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Глава немецкого правительства добавил, что формируются новые импортные возможности на севере Германии. В частности, на территории Вильгельмсхафена, Штада, Брунсбюттеля и в Любмине строятся терминалы по приему сжиженного природного газа. Одновременно с этим чиновники продолжают заполнять подземные газовые хранилища. Сейчас уровень в ПГХ составляет 92%. Берлин призывает коллег не отключать собственные угольные электростанции. Эксперты следят за теми объектами, которые остаются в оперативном резерве.

Глава МИД ФРГ прокомментировала заявку Украины на вступление в НАТО.

Фото и видео: YouTube / phoenix

