Шольц: ФРГ получит первые плавучие СПГ-терминалы "через несколько месяцев"

Немецкий канцлер Олаф Шольц сообщил, что Германия получит первые мобильные плавучие терминалы по приему сжиженного природного газа "через несколько месяцев". Соответствующее заявление глава местного правительства сделал, выступая на заседании Бундестага в Берлине. Эксперт прокомментировал коллегам успехи в работе над диверсификацией поставок энергетических ресурсов.
Плавучие СПГ-терминалы будут в скором времени доступны. Нужная инфраструктура будет готова через несколько месяцев, а не через несколько лет или десятилетий.
Олаф Шольц, канцлер ФРГ
Европейский лидер добавил, что власти Германии должны заниматься диверсификацией источников поставок своих энергетических ресурсов. Олаф Шольц напомнил о том, что на прошлой неделе он лично проводил переговоры по данному вопросу с представителями африканского региона, а также с Катаром, США, Норвегией и Канадой.
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