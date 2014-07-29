Олаф Шольц сообщил о договоренности с премьером Греции по замене техники на более новую.

Греция поставит Украине танки советского образца и получит их замену от Германии. Соответствующее заявление на брифинге с европейскими журналистами сделал немецкий канцлер Олаф Шольц, выступая по завершению второго дня саммита лидеров Евросоюза, проводимого в Брюсселе. Чиновник рассказал о достигнутой договоренности между Афинами и Берлином по круговому обмену. В ФРГ обязались поставить стране современные боевые тяжелые машины взамен устаревшей технике, направленной в качестве военной помощи Киеву.

Что мы делаем, так это поддерживаем Украину в ее оборонительной борьбе…Сюда относится и то, что мы поддерживаем страны, которые, например, имеют в распоряжении танки из запасов времен Варшавского договора. Олаф Шольц, канцлер Германии

Шольц подчеркнул, что греческая сторона получит от немцев бронетранспортеры. На текущий момент профильные министерства по обороне двух стран прорабатывают конкретные модальности заключенной сделки. Подобное соглашение также обсуждается с Польшей.

Канцлер ФРГ назвал соглашение России и Украины условием для ослабления санкций.

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