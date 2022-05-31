Канцлер ФРГ назвал соглашение России и Украины условием для ослабления санкций

Олаф Шольц призвал Киев отказаться от "навязываемого мира".

Канцлер германии Олаф Шольц назвал соглашение России и Украины условием для ослабления санкций со стороны Запада. Соответствующее заявление глава местного правительства сделал в эфире телеканала ARD. По мнению чиновника, Киев должен самостоятельно принять решение относительного того, какие именно договоренности следует заключать с оппонентом. Он призвал власти Украины не ориентироваться на навязываемые извне требования. В противном случае речь идет вестись о "навязанном мире".

Абсолютно ясно, что только соглашение, которое Украина сама сочтет правильным, может привести к тому, что массивные ограничения экономической устойчивости России, связанные с санкциями, когда-нибудь закончатся. Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Немец Олаф Шольц утверждает, что те цели, которые российская сторона ставит перед собой, будут недостижимы в будущем. Он призвал Москву вывести военнослужащих с территории соседнего государства.

Шольц заявил о стремлении ЕС к согласию по новым санкциям против России.

Фото и видео: YouTube / tagesschau