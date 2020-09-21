Шольц считает, что протесты экоактивистов трудно связать с борьбой с изменением климата

В Германии раскритиковали активистов, которые вредят произведениям искусства.

Немецкий канцлер Олаф Шольц считает, что протесты экологических активистов трудно связать с борьбой с изменением климата. Таким образом он негативно оценил тех граждан, которые приклеивают себя к дорогам, а также предпринимают попытки нанести ущерб мировым произведениям искусства. Власти ФРГ полагают, что любые наршители законодательства должны заранее ожидать соответствующего наказания. Олаф Шольц не думает, что спорные акции, проводимые в музеях, действительно могут помочь климату или защитить экологию. Об этом чиновник упомянул в ходе мероприятия, организованного местным редакционным объединением RedaktionsNetzwerk Deutschland.

акое отношение к протесту против изменения климата имеет обливание томатным соком дорогого произведения искусства, которое много лет охранялось, которое впечатляет многих людей? Олаф Шольц, канцлер Германии

Глава правительства ФРГ отметил, что правоохранительные ораны расследуют все инциденты, связанными с препятствиями на дорогах и блокировками движения транспортных средств, а также с повреждением имущества в культкрных учреждениях. Олаф Шольц добавил, что сами по себе протесты законны, но при этом ему лично непонятна та форма, которой придерживаются экоактивисты Германии.

Шольц: ФРГ не отступит от постепенного отказа от ископаемых энергоносителей.

Фото и видео: YouTube / RND RedaktionsNetzwerk Deutschland