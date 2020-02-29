Шольц: ФРГ не отступит от постепенного отказа от ископаемых энергоносителей

Канцлер напомнил о важности перехода к возобновляемым источникам энергии.

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что власти ФРГ не отступят от постепенного отказа от ископаемых энергетических носителей. Германия намерена добиться климатической, углеродной нейтральности к 2045 году, а также полностью перейти на применение возобновляемых источников энергии. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе своего выступления на Конференции ООН в египетском Шарм-эш-Шейхе, посвященной вопросам климатических изменений.

Глобального ренессанса ископаемых источников энергии не должно быть. За Германию я говорю, что его не будет. Мы откажемся от ископаемых энергоносителей без каких-либо оговорок. Олаф Шольц, канцлер Германии

Напомним, что Германия в настоящее время продолжает зависеть от газа и нефти. Весной 2022 года страна решила постепенно сократить покупки российских ресурсов и при этом сделать ставку на поставки СПГ (сжиненного природного газа) по морю. Для этого на севере ФРГ создаются специальные терминалы по приему СПГ.

Шольц сообщил, что ФРГ увеличит ежегодный вклад в защиту климата до €6 млрд к 2025 году.

Фото и видео: YouTube / phoenix