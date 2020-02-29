Шольц сообщил, что ФРГ увеличит ежегодный вклад в защиту климата до €6 млрд к 2025 году

Канцлер Германии объяснил планы по достижению климатической нейтральности.

Немецкий канцлер Олаф Шольц сообщил, что власти Германии увеличат ежегодный финансовый вклад в защиту климата с 5,3 до 6 миллиардов евро к 2025 году. Соответствующее заявление политик сделал в ходе выступления на КОнференции ООН в египетском городе Шарм-эш-Шейхе, проводимой в Рамочной конвенции ООН по вопросам климатических изменений (Cop27). Власти ФРг также выделят порядка 170 миллионов евро на реализацию экологических проектов в тех странах, которые подвержены в наибольшей степени негативному воздействию на окружающую среду.

К 2025 году мы увеличим наш вклад в международное финансирование до €6 млрд ежегодно. Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Олаф Шольц в ходе своего выступления призвал коллег к более активным действиям по защите экологии. Чиновник уверен в том, что со стороны мирового сообщества "должны последовать поступки", сотрудничество на международном уровне должно развиваться и расширяться.

Эрдоган заявил, что Шольц теперь выступает за поиск общего языка с Путиным.

Фото и видео: YouTube / AFP Deutschland