Шольц считает, что промежуточные выборы прошли для Байдена лучше, чем прогнозировалось

В Германии оценили сотрудничество с США.

Немецкий канцлер Олаф Шольц считает, что промежуточные выборы в американский Конгресс прошли для действующего президента США Джо Байдена лучше, чем прогнозировалось ранее международными и местными экспертами. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе мероприятия, организованного редакционным объединением RedaktionsNetzwerk Deutschland. В Берлине заметили, что правительство ФРГ рассчитывает и дальше сотрудничать с администрацией Белого дома. Политик уверен, что выборы в США стали хорошей основой для дальнейшего взаимодействия.

Я считаю, что Джо Байден может утверждать, что эти выборы, которые обычно заканчиваются не так хорошо для только что избранного президента, прошли для него намного лучше, чем прогнозировалось. Олаф Шольц, канцлер Германии

Эксперт перед участниками мероприятия выразил мнение о том, что президент США Джо Байден является по-настоящему очень умным мировым политиком со значительным опытом.

Канцлер Германии Шольц заявил, что не позволил критикам повлиять на переговоры с Путиным.

Фото и видео: YouTube / RND RedaktionsNetzwerk Deutschland