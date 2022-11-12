Канцлер Германии Шольц заявил, что не позволил критикам повлиять на переговоры с Путиным

В ФРГ оценили возможность диалога с Москвой.

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что не позволил западным критикам повлиять на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Соответствующее заявление глава правительства ФРГ сделал на мероприятии, организованном местным редакционным объединением RedaktionsNetzwerk Deutschland. На текущий момент политик полагает, что дипломатическое и мирное урегулирование украинского кризиса сторонами невозможно, однако этот вопрос до сих пор остается

Я не позволил никакой критике помешать общению с президентом России, проходившему зачастую в виде долгих разговоров по телефону. Мы все хотим, чтобы этот конфликт подошел к концу и чтобы наступил мир. Это до сих пор остается предметом. Олаф Шольц, канцлер Германии

Канцлер Германии напомнил жителям страны, что в феврале 2022 года в Москве разговаривал с Владимиром Путиным, который потребовал, чтобы "на Украине не было ракет, угрожающих России", а также того, чтобы было исключено членство Украины в НАТО.

Шольц заявил, что ФРГ намеренно не вводила санкции против российского газа.

Фото и видео: YouTube / RND RedaktionsNetzwerk Deutschland