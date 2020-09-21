Шольц заявил, что ФРГ намеренно не вводила санкции против российского газа

В Германии объяснили, что Россия сама отказалась поставлять энергоресурсы в регион.

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что власти ФРГ намеренно не вводили санкции против российского природного газа. Об этом глава местного правительства рассказал участникам мероприятия, организованного редакционным объединением RedaktionsNetzwerk Deutschland. Чиновник отметил, что давление на этот энергетический сектор не применялось со стороны Берлина, так как многие страны были зависимы от поставок Москвы. Германия не хотела своими решениями причинить своим партнерам трудности в энергетическом плане.

Мы не налагали санкции на газ. Санкций против газа нет. Ни Германия, ни ЕС, ни страны G7 не вводили санкций. Мы лишь половину газа получали из России. Другие же зависимы на 80-90%. Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Эксперт добавил, что для многих государств энергетическая зависимость от России сложилась исторически. Это связано с геополитическим положением стран-получателей ресурсов. Речь идет о восточном направлении.

Шольц считает, что протесты экоактивистов трудно связать с борьбой с изменением климата.

Фото и видео: YouTube / RND RedaktionsNetzwerk Deutschland