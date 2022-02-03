Шольц прокомментировал "план победы" Зеленского

В Германии сообщили об отношении Берлина к поддержке ВСУ.

Позиция официального Берлина по вопросам, которые затрагиваются в так называемом "плане победы" лидера киевского режима Владимира Зеленского, не изменилась после обнародования украинскими властями документа. Соответствующее заявление сделал глава немецкого правительства Олаф Шольц, выступая перед журналистами во время своего прибытия на саммит Европейского союза Европейского союза в Брюсселе.

Вы знаете позицию Германии по вопросам, затронутым там. На этот счет ничего не поменялось. Олаф Шольц, канцлер ФРГ

В западных СМИ полагают, что речь Зеленского вряд ли изменит отношение натовских партнеров к Киеву всего за пару недель до американских президентских выборов. При этом победа Украины в региональном конфликте с Москвой, по версии ее международных союзников, выглядит всё более и более маловероятной.

Шольц заявил о необходимости новой конференции по Украине с участием РФ.

Фото и видео: European Commission