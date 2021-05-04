Он подчеркнул важность совместной работы в рамках Большой двадцатки.

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал не торпедировать саммит G20 из-за возможного участия России. Об этом он заявил в интервью телеканалу ZDF.

Отвечая на вопрос, поедет ли канцлер на саммит G20 в случае участия в нем президента РФ Владимира Путина, Шольц отметил, что решение может быть принято незадолго до отъезда. Он также подчеркнул важность совместной работы в рамках Большой двадцатки.

Именно поэтому существует общее убеждение, как выразилась и фон дер Ляйен, что мы не хотим торпедировать G20. Олаф Шольц, канцлер Германии

Ранее Шольц заявил, что идею о запрете на поставки золота из России нужно будет обсуждать в ЕС.

Видео: YouTube / ZDFheute Nachrichten