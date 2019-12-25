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Шольц: идею о запрете на поставки золота из России нужно будет обсуждать в ЕС
Сегодня, 10:08
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d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Шольц: идею о запрете на поставки золота из России нужно будет обсуждать в ЕС

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Он также отметил, что антироссийские санкции будут "совершенствоваться".

Идею о запрете на поставки золота из России нужно будет обсуждать в Евросоюзе. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольф в эфире телеканала ZDF.

По его словам, страны-члены ЕС обсуждают этот вопрос, но не в Большой семерке. Он отметил, что окончательное решение будут принимать в Брюсселе.

Мы постоянно будем "совершенствовать" наши санкции - на это могут положиться все, кто их поддерживает.

Олаф Шольц, канцлер Германии

Ранее мы сообщали, что США решили поставить Украине системы ПРО средней и большой дальности.

Видео: 

Теги: евросоюз, запрет, канцлер германии, олаф шольц, поставки золота, россия
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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