CNN: США решили поставить Украине системы ПРО средней и большой дальности

Об этом решении должны объявить в течение недели.

США приняли решение поставить Украине системы противоракетной обороны (ПРО) средней и большой дальности. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в американской администрации.

Об этом решении должны объявить в течение недели. Речь идет о передаче системы NASAMS, которое может поражать цели на расстоянии более 100 миль. Помимо систем ПРО, Вашингтон может передать Киеву боеприпасы и контрбатарейные радары.

Ранее в Турции заявили о закономерности действий России на Украине.

Фото: CNN