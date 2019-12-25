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CNN: США решили поставить Украине системы ПРО средней и большой дальности
Сегодня, 9:24
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CNN: США решили поставить Украине системы ПРО средней и большой дальности

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Об этом решении должны объявить в течение недели.

США приняли решение поставить Украине системы противоракетной обороны (ПРО) средней и большой дальности. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в американской администрации.

Об этом решении должны объявить в течение недели. Речь идет о передаче системы NASAMS, которое может поражать цели на расстоянии более 100 миль. Помимо систем ПРО, Вашингтон может передать Киеву боеприпасы и контрбатарейные радары.

Ранее в Турции заявили о закономерности действий России на Украине.

Фото: CNN

Теги: поставки вооружения, системы про, сша, украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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