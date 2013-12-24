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Шольц призвал использовать дипломатию для прекращения огня на Украине

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Немецкий канцлер рассказал о позитивной реакции на визит премьеров Польши, Словакии и Чехии в Киев.

Шольц призвал к использованию дипломатических каналов для прекращения огня на Украине. Такое заявление глава немецкого правительства сделал по результатам переговоров  с коллегой из Иордании, королем Абдаллой II. В ФРГ видят необходимость поддержания политических форматов для скорейшего завершения конфликта.

Речь идет о том, чтобы использовать все форматы диалога и поддерживать их, а также добиваться скорейшего прекращения огня, чтобы оно наступило немедленно.

Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Немецкий чиновник положительно оценил рабочий визит премьер-министров Польши, Чехии и Словении Матеуша Моравецкого, Петра Фиалы и Янеза Янши в Киев.  Шольц считает хорошим намерением стран помочь Украине различными способами в создавшейся ситуации. Шольц призвал поддерживать контакты не только с Владимиром Зеленским, но также с Владимиром Путиным, настаивать на соблюдении режим тишины на Украине.

Германия намерена снижать зависимость от поставок энергоносителей из РФ.

Фото и видео:  YouTube / phoenix

Теги: германия, олаф шольц, фрг
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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