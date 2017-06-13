Германия намерена снижать зависимость от поставок энергоносителей из РФ

Олаф Шольц рассказал о намерении ФРГ обеспечить энергетическую безопасность региона.

Германия намерена постепенно снижать зависимость от поставок энергоносителей из России. Такое заявление на совместной пресс-конференции с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом сделал глава правительства ФРГ. Чиновник напомнил журналистам о том, что Европа нуждается в собственной инфраструктуре по диверсификации поставок газа, нефти и угля. Это нужно для обеспечения энергопоставок в обход российской стороны, чтобы не оставаться в зависимости от Москвы.

Вы знаете, что Германия поставила амбициозную цель по отказу от использования ископаемых источников энергии в течение очень короткого промежутка времени - почти за 25 лет. Олаф Шольц, канцлер Германии

Напомним, что ранее немецкий вице-канцлер и министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек говорил прессе о том, что страна готова к остановке поставок российских энергоносителей. С декабря 2021 года чиновники прорабатывают данный сценарий. Глава Минэкономики отметил, что без поставок российского газа Германия сможет обойтись текущей весной и следующим летом.

Эрдоган заявил, что обсудил с Шольцем ситуацию на Украине.

Фото и видео: YouTube / TV100

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