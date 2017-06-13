Эрдоган заявил, что обсудил с Шольцем ситуацию на Украине

В Анкаре главы ФРГ и Турции обсудили санкции против РФ.

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсудил в ходе переговоров в Анкаре с Олафом Шольцем ситуацию на Украине. Соответствующее заявление глава государства сделал на совместной пресс-конференции с немецким главой правительства перед журналистами. По мнению турецкого лидера, ему следует поддерживать дружеские связи как с российским, так и украинской коллегами.

Мы должны поддерживать нашу дружбу и с господином Зеленским, и с господином Путиным. Что касается санкций, то мы сделали то, что было необходимо в рамках правил ООН. И мы сделали для Украины то, чего не сделали другие страны - члены НАТО. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Лидер Турции заметил, что власти страны продолжат прилагать собственные усилия для установления устойчивого режима прекращения огня на территории Украины. При этом Эрдоган считает преждевременным говорить о том, что далее будет с оборонными закупками Анкары у Москвы.

Эрдоган назвал нападки на студентов и деятелей культуры из РФ проявлением фашизма.

Фото и видео: YouTube / TV100