В Турции защитили российских граждан от агрессии.

Реджеп Тайип Эрдоган назвал нападки на студентов и деятелей культуры из РФ проявлением фашизма. Такое заявление глава государства сделал во время выступления перед журналистами в Анкаре. Политик оценил происходящую а мире агрессию в адрес граждан РФ. Он сравнил ситуации с "охотой на ведьм".

Мы осуждаем также критику в адрес российской культуры. Мы считаем такие действия неприемлемыми. Это проявление фашизма, которое не приносит никакой пользы законной борьбе украинского народа. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Напомним, что еще 6 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала общественности о том, что российские посольства за последние несколько месяцев подвергаются сетевым атакам. Дипломаты при этом живут практически как в блокаде. По ее словам, детям и женщинам, а также сотрудникам заграничных представительств регулярно приходят "рассылки конвертов с непонятными веществами и угрозы".

Марин Ле Пен предостерегла ЕС от "совершения харакири" в виде эмбарго на российскую нефть.

Фото и видео: YouTube / CNN TÜRK