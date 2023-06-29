Шольц призвал готовиться к затяжному конфликту на Украине

В Германии рассказали о теме, которая будет подниматься главами государства в Брюсселе.

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил о том, что на саммите Евросоюза будет обсуждаться дальнейшая поддержка киевского режима ввиду возможного затягивания регионального конфликта. Соответствующее заявление чиновник из Германии сделал перед журналистами в Брюсселе, куда он прибыл на заседание глав государств ЕС. Позиция Берлина состоит в том, что международные союзники должны условиться в том, что будут готовы продержаться в своих военных поставках для ВСУ, а также в гуманитарной и финансовой поддержке Украины.

Есть повод для обсуждения того, как мы будем организовывать нашу поддержку Украины и в дальнейшем. Это важно и потому, что нам надо настроиться на то, что это может продлиться долго. Олаф Шольц, канцлер ФРГ

ФРГ должна быть готова к долгосрочным поставкам оружия Киеву, заявил Шольц.

Фото и видео: YouTube / European Commission