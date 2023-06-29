ФРГ должна быть готова к долгосрочным поставкам оружия Киеву, заявил Шольц

Олаф Шольц оценил военные поставки для ВСУ.

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил о том, что страна должна организовать долгосрочные поставки оружия на территорию Украины. Однако в Берлине рассчитывают на скорейшее завершение регионального конфликта. Такой информацией с журналистами в эфире местного телеканала ARD поделился глава правительства Германии. Чиновник полагает, что если военные поставки для киевского режима окажутся лишь краткосрочыми и законатся через три или шесть месяцев, то в этом случае Германия не сможет больше "вносить свой вклад" в поддержку Вооруженных сил Украины.

Мы должны быть готовы к тому, что это может занять много времени...Мы надеемся, что это быстрее закончится Олаф Шольц, канфлер ФРГ

Олаф Шольц добавил, что не все жители Германии поддерживают позицию своего правительства как в этом вопросе, так и в теме введения антироссийских санкций. Он подчеркнул, что есть такое население, которое относится к этим решениям скептически. Однако он призывает их поддержать украинцев.

Шольц не считает, что с перемещением ЧВК "Вагнер" изменилась степень угрозы для НАТО.

Фото и видео: YouTube / tagesschau