Шольц не считает, что с перемещением ЧВК "Вагнер" изменилась степень угрозы для НАТО

Канцлер ФРГ оценил безопасность в НАТО.

итуация с безопасностью для Украины, Литвы и Польши в настоящий момент не изменилась, даже при условии перемещения бойцов и наемников российской частной военной компании "Вагнер" на территории Белоруссии. Соответствующее мнение в эфире местного телеканала ARD сделал немецкий канцлер Олаф Шольц. Европейский чиновник напомнил прессе о том, что Североатлантический военный альянс готов защищать каждый сантиметр своей земли. Спикер пояснил, что страны блока с обеспокоенностью наблюдают за ситуацией в регионе.

Обещание, которое заключается в том, что мы в случае нападения готовы защищать каждый сантиметр территории, сохраняет актуальность. Впрочем, в настоящий момент я не думаю, что ситуация изменилась. Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Шольц полагает, что Байден добьется успеха на президентских выборах.

Фото и видео: YouTube / tagesschau